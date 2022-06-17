YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 5. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı

5. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı

17.06.2022 23:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5. Antalya Akra Caz Festivali'nde Fazıl Say sahne aldı

Antalya Akra Caz Festivali'nde sahne alan piyanist ve besteci Fazıl Say, "Portreler" ismini verdiği yeni projesinin dünya prömiyerini gerçekleştirdi.

Akra Hotels tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, Türk Hava Yolları'nın ulaşım sponsoru olduğu Antalya Akra Caz Festivali, Akra Barut Otel'in açık hava sahnesinde devam ediyor.

Modern ve klasik cazın yanı sıra çeşitli müzik tarzlarını harmanlayan renkli bir müzikal yelpazesiyle izleyicilerini ağırlayan festivalde, ünlü piyanist Fazıl Say dinleyicilerle buluştu.

Say, konserde, Fikret Otyam, Ahmet Say, Yaşar Kemal, Yıldız Kenter, Türkan Saylan, Nejat Eczacıbaşı, Şarık Tara ve Tarık Akan gibi alanında derin izler bırakmış ustalar için bestelediği "Portreler" ismini verdiği projesini ilk kez seslendirdi.

Fazıl Say'a sahnede usta flüt sanatçısı Bülent Evcil eşlik etti, konserde eser sunumlarını ise Yekta Kopan gerçekleştirdi.

Her bestenin hikayesini ve ismini taşıyan kişilere dair anılarını anlatan Fazıl Say, prömiyerin ardından "Yeni Hayat" sonatı başta olmak üzere çeşitli bestelerini seslendirdi.

Festival, yarın Fazıl Say tarafından verilecek kapanış konseriyle sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya'da farklı suçlardan aranan 51 zanlı operasyonla yakalandıAntalya'da farklı suçlardan aranan 51 zanlı operasyonla yakalandı
Trabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildiTrabzon'da vefat eden ilkokul öğrencisinin cenazesi toprağa verildi
Kastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandıKastamonu'da otomobilin çarptığı öğrenci ağır yaralandı
Anahtar Kelimeler:
antalya Fazıl Say

Antalya Namaz Vakitleri 17 Haziran Cuma

İmsak
03:45
Sabah
05:31
Öğle
13:03
İkindi
16:54
Akşam
20:26
Yatsı
22:03
Antalya ECZANELER
Antalya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

Rekabet büyüyor! İşte haftanın filmleri....

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

10 yıldır kullanıyordu! Bir anda bırakınca kel kaldı

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

Yolculuğu kabusa döndü! “Gaz çıkartınca...”

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

İlaç gibi tarif: Zeytinyağıyla karıştırın

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.