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5 Aralık 1920 Bilecik Mülâkatı’nın 100’üncü yılına özel hazırlandı

BİLECİK HABERLERİ  | 02.12.2020 14:23 | Son Güncelleme

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT Bilecik İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti.

5 Aralık 1920 Bilecik Mülâkatı’nın 100’üncü yılına özel hazırlandı

Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve PTT Bilecik İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik, Belediye Başkanı Semih Şahin’i ziyaret etti. Bozkurt, ziyaretinde, 5 Aralık, Bilecik Mülakatı’nın 100’üncü yılına özel olarak hazırlanan posta pulu ve özel gün zarflarını takdim etti.
Başkan Şahin, 100 yıl önce Bilecik’te ülke tarihinde önemli bir dönüm noktasına ev sahipliği yaptığını, anlatarak, 5 Aralık 1920’de gerçekleşen ‘Bilecik Mülakatı’nı ile Atatürk’ün tüm dünyaya TBMM hükümetinin hükmetme kararlılığına sahip olduğunu ve asla Sevr boyunduruğuna girmeyeceğimizi deklare ettiğinin altını çizdi. Bunun Bilecik için büyük bir gurur kaynağı olduğunu anlatan Şahin, "Bilecikliler olarak bağımsızlık ateşinin yakıldığı ve tüm Anadolu’ya yayıldığı şehir olmanın haklı gururunu yaşadığımızı, Bilecik Mülâkatı ile bağımsızlık ateşinin yakıldığını, böylece Bilecik’in; Osmanlı’nın temellerinin atıldığı ‘Kuruluşun Şehri’ sıfatının yanına ‘Kurtuluşun Şehri’ sıfatının da eklendi" dedi.
PTT Başmüdürü Bozkurt da, 5 Aralık tarihinin Bilecik’teki önemini bildiklerini ve PTT teşkilatı olarak böyle anlamlı bir çalışmayı gerçekleştirdikleri için çok mutlu olduklarını aktardı.
Başkan Şahin, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, posta pulu ve özel gün zarfları çalışması için Bozkurt ve Çivik’e teşekkür etti ve çalışmalarında kolaylıklar diledi.

5 Aralık 1920 Bilecik Mülâkatı’nın 100’üncü yılına özel hazırlandı

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