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  4. 5 ARALIK 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting birincisi!

5 ARALIK 2023 REYTİNG SONUÇLARI açıklandı mı? Aile, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş reyting birincisi!

05.12.2023 23:58 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 5 Aralık Salı günü televizyon ekranlarında Aile, Yabani, Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, MasterChef All Star ve Eyvah Eyvah gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Aralık reyting sonuçları...

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 5 Aralık Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 5 Aralık reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 5 Aralık Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

reyting sonucu

REYTİNG SONUÇLARI 5 ARALIK AÇIKLANDI MI?

5 Aralık Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

reyting

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

28 Kasım Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yabani, ikinci sırada Esra Erol'da, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aile, üçüncü sırada Yabani yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yabani, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

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