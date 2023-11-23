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5 ay önce evlenmişti, bakır madenindeki göçükte hayatını kaybetti

23.11.2023 11:16 | Son Güncelleme:
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Siirt’in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding’e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında dün gece meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerden maden mühendisi Zekayi Can Çalık’ın Giresunlu ve 5 aylık evli olduğu öğrenildi.

5 ay önce evlenmişti, bakır madenindeki göçükte hayatını kaybetti

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesi Maden Köyü’nde bulunan Cengiz Holding’e ait bakır madeninde gece saat 01.25 sıralarında göçük meydana geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekayi Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Göçükte hayatını kaybedenlerden Maden Mühendisi Zekayi Can Çalık’ın (32) ise Giresun’un Eynesil ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

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İlçenin Ören Beldesi’nden olan Çalık’ın 5 ay önce evlendiği ve ölümünden 3 gün önce sosyal medya hesabından en son eşi Humay Çalık ile ’Aşk’ adlı fotoğrafı paylaştığı görüldü.
Çalık çiftinin Ankara’da yaşadığı ve Humay Çalık’ın da Ankara’da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.

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