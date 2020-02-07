5 ay sonra ilk kez dışarıya çıktı

Aydın’ın İncirliova ilçesinde engelli vatandaş Mehmet Elver’e AK Parti İncirliova İlçe Teşkilatı tarafından tekerlekli sandalye hediye edildi. Elver, tekerlekli sandalye ile 5 ay sonra ilk kez evinden dışarı çıktı.

İncirliova’nın Yazıdere Mahallesi’nde yaşayan ve yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir bacağı kesilen 86 yaşındaki Mehmet Elver’in talebini geri çevirmeyen AK Parti İncirliova İlçe Teşkilatı yaşlı adama tekerlekli sandalye hediye etti. AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri ile birlikte Elver’i evinde ziyaret ederek tekerlekli sandalyesini hediye etti. 5 ay önce bacağı kesilen Elver, aradan geçen süre sonrasında ilk kez dışarı çıktı. Elver, AK Parti İlçe Başkanı Celbek ve beraberindekilerle mahalle kahvesine giderek kahve ikramında bulundu.

AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara imkanlar ölçüsünde yardımcı olmaya devam edeceklerini ifade etti.

