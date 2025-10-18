SPOR

5 aydır kulüp arıyordu! Vincent Abobuakar'ın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar, 5 aylık kulüpsüzlüğün ardından yeni takımıyla anlaştı. Aboubakar, Beşiktaş’ta 117 maçta 60 gol, 14 asist; Hatayspor’da ise 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. İşte detaylar...

5 aydır kulüp arıyordu! Vincent Abobuakar'ın yeni takımı belli oldu
Berker İşleyen

Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor'da forma giymiş olan ve Hatayspor'dan ayrılmasının ardından 5 aydır kulüpsüz olan Vincent Aboubakar'ın yeni adresi büyük oranda belli oldu.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

5 aydır kulüp arıyordu! Vincent Abobuakar ın yeni takımı belli oldu 1

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Kamerunlu golcü, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar, sağlık kontrolü ve resmi imza işlemleri için bugün Bakü’de bulunacak.

Performansıyla dikkat çeken Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 117 maçta 60 gol ve 14 asistlik katkı sağlamıştı. Hatayspor’daki son döneminde ise 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.

