5 aydır kulüp arıyordu! Vincent Abobuakar'ın yeni takımı belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş ve Hatayspor'da forma giymiş olan ve Hatayspor'dan ayrılmasının ardından 5 aydır kulüpsüz olan Vincent Aboubakar'ın yeni adresi büyük oranda belli oldu.

1+1 YILLIK ANLAŞMA

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Kamerunlu golcü, Neftçi Bakü ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Aboubakar, sağlık kontrolü ve resmi imza işlemleri için bugün Bakü’de bulunacak.

Performansıyla dikkat çeken Aboubakar, Beşiktaş formasıyla 117 maçta 60 gol ve 14 asistlik katkı sağlamıştı. Hatayspor’daki son döneminde ise 28 maçta 8 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti.