Arda Güler'in Real Madrid kariyeri bitti mi? İspanyol gazeteciden kadro dışı iddiası

Real Madrid cephesinde sular durulmuyor. La Liga'da Girona ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak liderlik koltuğunu Barcelona'ya devreden Real Madrid'de, hem saha içinde hem de saha dışında yaşanan gelişmeler moralleri bozdu. Maçın ardından Kylian Mbappe'nin yaptığı açıklamalar huzursuzluğun boyutunu daha da artırmış durumda...

"BU ŞEKİLDE DEVAM EDEMEYİZ"

Mbappe, maç sonu röportajında, "Değişmemiz lazım. Bu şekilde devam edemeyiz. Daha iyi oynamalı ve daha çok kazanmalıyız. Baskı altındayız ve bu baskıyı hissetmeliyiz. Barcelona liderliği ele geçirdi, bu bizim için bir uyarı olmalı," ifadelerini kullandı. Mbappe'nin bu sert eleştirileri, takım içinde bir silkelenmeye yol açması bekleniyor.

TOPUN AĞZINDA ARDA GÜLER VAR

Real Madrid'in deplasmanda Girona ile oynadığı karşılaşmada devre arasında oyundan alınan Arda Güler, İspanya'da yeniden tartışma konusu oldu. Ülkede geniş kitlelere hitap eden Sport gazetesinin köşe yazarı Alejandro Alcazar, milli futbolcunun son dönem performansını sorgulayan bir yazı kaleme aldı.

“BELLINGHAM İLE UYUMU SORUNLU”

Alcazar, Arda Güler’in özellikle son karşılaşmalarda oyundaki etkisini kaybettiğini belirtti. Yazıda, genç oyuncunun Jude Bellingham ile sahada uyum sağlayamadığı, iki futbolcunun birlikte oynadıklarında performans düşüşü yaşadığı vurgulandı. İngiliz yıldızın tek başına oynadığında oyuna daha fazla çeşitlilik kattığı belirtilirken, Arda'nın ise forvetlere yakın oynadığında daha etkili olabildiği ifade edildi.

"İSTİKRARSIZLIK ONU VAZGEÇİLEBİLİR KILIYOR, KADRONUN DIŞINDA KALMASI YAKIN"

Sport yazarı Alejandro Alcazar, milli yıldızın son maçlarda sergilediği istikrarsızlığın Real Madrid açısından önemli bir soru işareti yarattığını savundu. Alcazar, “Türk oyuncunun son maçlarda gösterdiği düzensizlik artıyor, oyundaki etkisini kaybediyor. Bu istikrarsızlık onu takım için vazgeçilebilir kılıyor ve bence kadronun dışında kalması yakın." ifadelerini kullandı.

İspanyol basınının yorumları, Arda Güler’in Real Madrid’deki rolü ve geleceği konusunda yeni tartışmaların fitilini ateşledi.