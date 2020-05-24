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5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İZMİR HABERLERİ  | 24.05.2020 21:35 | Son Güncelleme

İzmir’in Bornova ilçesinde, 5 ayrı evin kapısını levye yardımı ile açarak hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı.

5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

İzmir’in Bornova ilçesinde, 5 ayrı evin kapısını levye yardımı ile açarak hırsızlık yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansırken, suçunu itiraf eden şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 8-13-14 ve 21 Mayıs tarihlerinde 3 ayrı ev ile 2’si aynı evden olmak üzere 5 adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayının ardından alarma geçti. Levye yardımı ile evlerin kapısını açarak girdiği evlerden televizyon, el çantası, laptop çantası ve 4 dizüstü bilgisayar çalan şüphelinin tespiti için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde şüphelinin aynı suçtan sabıkalı G.Ö. olduğu belirlendi.

Suçunu itiraf etti, tutuklandı
Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde şüpheli G.Ö., kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinde hırsızlık olayını gerçekleştirdiğini itiraf eden G.Ö., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

Hırsızlık olayları güvenlik kamerasına yansıdı
Öte yandan, yaşanılan hırsızlık olayları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kayda alındı. Görüntülerde, levye yardımıyla çelik kapının kilidini açarak eve giren G.Ö., güvenlik kamerasına yansırken, bir diğer görüntüde ise hırsızlık öncesi evin önünde keşif yaptığı ve daha sonra girdiği evden eşyaları alarak çıktığı görünüyor.

5 ayrı evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı

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