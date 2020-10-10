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5 bin çiftçiye sertifikalı tohum dağıtıldı

TOKAT HABERLERİ  | 10.10.2020 12:39 | Son Güncelleme

Tokat’ta, 5 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli bin 278 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.Tokat’ta tahıl üretimi ve kalitesinin yükseltilmesi projesi kapsamında sertifikalı buğday dağıtımı törenle yapıldı.

Tokat’ta, 5 bin çiftçiye yüzde 50 hibeli bin 278 ton sertifikalı buğday tohumu dağıtıldı.
Tokat’ta tahıl üretimi ve kalitesinin yükseltilmesi projesi kapsamında sertifikalı buğday dağıtımı törenle yapıldı. İl Özel İdaresi kaynakları ile yaklaşık 4 milyon TL’ye temin edilen bin 278 ton sertifikalı buğday tohumu yüzde 50 hibe ile çiftçilere dağıtıldı. Zile ilçesinde 280 ton buğday tohumunun dağıtıldığı törene katılan Tokat Valisi Ozan Balcı, konuşma yaptı. Vali Balcı, tohumların çiftçilere hayırlı bereketli olması temennisinde bulunarak, “Bizler toprağa, tarıma, üreticiye ve çiftçiye her zaman dostuz.. İl Özel İdaresi’nden 600 ton buğday desteği veriyoruz ama bu defa bir kat daha artırıp 1278 ton dağıtım yapmaya karar verdik. Şimdi 50 bin dönüm alan sertifikalı buğdayla buluşmuş olacak inşallah. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ederim.” dedi.
Zile’nin çalışkan çiftçileriyle gurur duyduklarını ifade eden Vali Balcı, “Bu tohumların üretilmesinden, alınmasından ve buraya getirilmesine kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Dağıtmış olduğumuz sertifikalı buğday memleketimize, milletimize, insanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Bol ve bereketli olsun.” diye konuştu
Yapılan konuşmaların ardından Vali Balcı ve beraberindekiler üretici çiftçilere sertifikalı buğday dağıtımı yapıldı. İl genelinde yaklaşık 50 bin 700 dekar alanda buğday tohumu toprakla buluşturulacak.

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