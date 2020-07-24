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5 bin metrekarelik Kardeşler parkının yapımı sürüyor

SİVAS HABERLERİ  | 24.07.2020 19:02 | Son Güncelleme

Sivas’ta Kardeşler mahallesine yapılan 5 Bin metrekarelik, Kardeşler parkının yapım çalışmaları devam ediyor.Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapımı devam eden Kardeşler parkının çalışmalarını yerinde inceledi.

Sivas’ta Kardeşler mahallesine yapılan 5 Bin metrekarelik, Kardeşler parkının yapım çalışmaları devam ediyor.
Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, yapımı devam eden Kardeşler parkının çalışmalarını yerinde inceledi. Kardeşler mahallesine yapılan ve 5 bin metrekare alan üzerine yapılan parkta Bilgin, çocuklara oyuncak dağıtarak parkın yapımında emeği geçen işçilerle de bir süre sohbet etti.
Kısa zaman içerisinde bitirilmesi planlanan parkla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Hilmi Bilgin, “Kardeşler Mahallesinde hemşehrilerimizin hizmetine sunacağımız 5 bin metrekare alan içerinde içerisinde çocuk oyun alanları yürüyüş yolları ve farklı türlerde meyve ağaçları, süs ağaçları olan bol yeşillikli bir park olacak. Yeni dönemde yapacağımız parklarda meyve bahçeleri bulunan alanlarda olacak. Bu parkımızda hayata geçtiğinde çocuklarımızın hoşça vakit geçirecekleri güzel bir alan olacak” dedi.

Ağaçlandırma çalışmaları devam edecek
Hilmi Bilgin, Belediye ekiplerinin şehirde bulunan 65 mahallede farklı alanlarda çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, “Altyapı çalışmalarımız, kanal çalışmalarımız, asfalt çalışmalarımız, kültür merkezleri çalışmalarımız, imar çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Bunu gerçekleştirirken de bölge halkını muhtarlarımızı, öğretmenlerimizi, imamlarımızı, sivil toplum kuruluşlarımızı projelere dahil ederek halkın istediği o mahallede yaşayanları mutlu edecek projeleri şehrimize kazandırmak istiyoruz. Önümüzdeki süreçte Sivas’ımızı daha yeşil yapacak ilimizin iklimine uygun ağaçlandırma faaliyetlerimiz sürecek” şeklinde konuştu.

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