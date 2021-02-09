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5 bin öğrenciye test kitabı hediye edildi

09.02.2021 13:11 | Son Güncelleme:
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 5100 öğrenciye TYT ve LGS test kitap setleri verildi.Lise Giriş Sınavı’na (LGS) girecek 8’nci sınıf ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12’nci sınıf öğrencileri Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen 5100 öğrenciye TYT ve LGS test kitap setleri verildi.
Lise Giriş Sınavı’na (LGS) girecek 8’nci sınıf ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek 12’nci sınıf öğrencileri Milli Eğitim İl Müdürlüğü tarafından belirlendi. Ekonomik durumu iyi olmayan başarılı 5100 öğrenciye, büyükşehir belediyesince test kitabı hediye edildi.
Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Vali Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini sundu.

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