YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. 5 Bin Türk bayrağı vatandaşlara dağıtıldı

5 Bin Türk bayrağı vatandaşlara dağıtıldı

SİVAS HABERLERİ  | 19.05.2020 14:45 | Son Güncelleme

Sivas’ta Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 5 Bin Türk bayrağını vatandaşlara dağıttı.Sivas’ta Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 5 bin Türk bayrağı dağıttı.

5 Bin Türk bayrağı vatandaşlara dağıtıldı

Sivas’ta Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 5 Bin Türk bayrağını vatandaşlara dağıttı.
Sivas’ta Vefa Sosyal Destek grubu ekipleri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 5 bin Türk bayrağı dağıttı. Ekipler, bayrakları evlere götürerek vatandaşlara tek tek taktim etti.
Sivas Valiliğinin konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, “Ramazan dolayısıyla gıda paketi dağıtımlarına hız veren Vefa Sosyal Destek Gruplarımız, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında; bugün evlerimizden yapacağımız coşkulu kutlamalar için de 5 bin adet Şanlı Türk Bayrağımızı hediye etti“ ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi... 'Gurur duyacağımız bir tarihimiz var' Atatürk'ümüz var dedi ekledi...
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Alkollü sürücü kaza yaptı

Alkollü sürücü kaza yaptı

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Taşçı’dan Prof. Dr. Mustafa Karataş’ın açıklamalarına tepki

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Müşteki geldi, şüpheli çıktı

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Kızılay Dicle’de yüzleri güldürdü

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

Bolu’da, 2 hafta önce geldiği gölette yine kaçak balık avlarken yakalanan şahsa para cezası

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

BALDEP 6 ilçede erzak yardımına devam ediyor

Sivas Namaz Vakitleri 19 Mayıs Salı

İmsak
03:22
Sabah
05:07
Öğle
12:33
İkindi
16:28
Akşam
19:50
Yatsı
21:27

Sivas Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Aydın Eczanesi
Merkez
Çiğdem Eczanesi
Merkez
Kent Eczanesi
Merkez
Vefa Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Meteoroloji’den gelen sıcaklık uyarıları Sivas’ı es geçti

Meteoroloji’den gelen sıcaklık uyarıları Sivas’ı es geçti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Eski hastane modernize edilip hizmete sokulacak

Eski hastane modernize edilip hizmete sokulacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.