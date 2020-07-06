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5 bin yıllık Antik kente ziyaretçi akını

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.07.2020 10:39 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, içerisinde barındırdığı Zeus tapınağı, Stadyum, Tiyatro kompleksi ve dünyanın ilk borsa binası ile korona virüs tedbirleri kapsamında var olan yasağın kalkmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıllara göre ziyaretçi sayımızda ciddi sayıda düşüş vardı.

Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde yer alan Aizanoi Antik Kenti, içerisinde barındırdığı Zeus tapınağı, Stadyum, Tiyatro kompleksi ve dünyanın ilk borsa binası ile korona virüs tedbirleri kapsamında var olan yasağın kalkmasıyla ziyaretçi akınına uğruyor.
Çavdarhisar Belediye Başkanı Halil Başer, yaptığı açıklamada, ’’Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında geçtiğimiz yıllara göre ziyaretçi sayımızda ciddi sayıda düşüş vardı. Bakanlığımız tarafından ziyaret izni gelince vatandaşlarımız 5 bin yıllık tarihi kenti ziyarete gelmeye başladılar. Bir tepe üzerine kurulmuş olan ve şehrin önemli dinsel yapısı olarak görülen Zeus tapınağı dünyanın en iyi korunmuş Zeus tapınaklarından biridir. Etrafındaki sütunla çevrili mekanın üstünün mermer kirişlerle kaplı olması nedeniyle Zeus tapınağı pseudodipteros plandaki tek örnektir. Şehrin kuzeyinde 13 bin 500 kişi kapasiteli Stadyum ve 20 bin kişi kapasiteli tiyatronun bir kompleks şeklinde yapılması antik dönemde Aizanoi’den başka hiçbir yerde görülmemektedir. Pandemi azaldıkça ziyaretçi sayımız her geçen gün hızla artmaktadır’’ diye konuştu.

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