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5 bin yıllık tuz mağarası kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı

ÇANKIRI HABERLERİ  | 01.08.2020 16:51 | Son Güncelleme

5 bin yıllık tuz mağarası kapılarını yeniden ziyaretçilerine açtı

Çankırı'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaklaşık 3 aydır ziyarete kapalı olan tuz mağarası, yeniden ziyarete açıldı.

İl merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta bulunan ve Hititler döneminden beri yapılan üretim sonucu içinde birçok galeri oluşan yerin 150 metre altındaki mağaranın astım, bronşit ve diğer akciğer hastalıklarının tedavisine iyi geldiği belirtiliyor.

Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, gazetecilere yaptığı açıklamada, mağaranın 5 bin yıldır işletildiğini söyledi.

Çankırı'daki mağaranın dünyanın en büyük tuz mağaralarından biri olduğuna işaret eden Esen, "400 yıl Türkiye'ye, 14 yıl da dünyaya yetebilecek rezerve sahibiz. Tuz 14 bin sektörde kullanılan bir madde. Sağlıktan tekstile, gıdadan sanayiye kadar birçok alanı kapsayan bir ham madde." dedi.

- "Hedefimiz 1 milyon turist"

Tuz mağarasını ismini "Yer altı tuz şehri" olarak değiştirdiklerini, turizme kazandırma çalışmalarının devam ettiğini belirten Esen, şunları kaydetti:

"İnşallah ilerleyen süreçte Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile içinde iyileştirmeler, sosyal donatılar hazırlayacağız. Burası bir şehir, mağara demiyoruz buraya. Şehirde ne olması gerekiyorsa burada onları gerçekleştireceğiz. Hedefimiz bu yıl kapsamlı bir festivalle Çankırı'mızı bu alanda Türkiye'de ve dünyada tanıtmak. Pandemi sürecinde bu planlarımızı biraz ötelemek zorunda kaldık. Buna rağmen geçen yıl ziyaretçi sayımız 200 binlere yaklaştı. Hedefimiz 1 milyon. İnşallah 2 yıl içinde bunu gerçekleştireceğiz."

Tuz mağarasının kentin tanıtımı için önemli olduğunu vurgulayan Esen, mağaranın sağlık sektöründe de hizmet vereceğini sözlerine ekledi.

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