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5 bin yumurtayı ücretsiz dağıttı

MUĞLA HABERLERİ  | 13.04.2020 17:13 | Son Güncelleme

Korona virüs (Covid-19) salgın nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle köy yumurtasını dağıtamayan çiftçiye destek çıkan Bodrum Belediyesi çiftçinin elindeki 5 bin yumurtayı satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.Bodrum Bitez Mahallesi’nde bulunan arazisinde yaklaşık 300 tavuğu ile doğal köy yumurtası üreten Bekir Doğu 2 gün sokağa çıkma nedeniyle yumurtaları dağıtmaya çıkamayınca Bodrum Belediyesinden yardım istedi.

Korona virüs (Covid-19) salgın nedeniyle Cumartesi ve Pazar günü sokağa çıkma yasağı nedeniyle köy yumurtasını dağıtamayan çiftçiye destek çıkan Bodrum Belediyesi çiftçinin elindeki 5 bin yumurtayı satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Bodrum Bitez Mahallesi’nde bulunan arazisinde yaklaşık 300 tavuğu ile doğal köy yumurtası üreten Bekir Doğu 2 gün sokağa çıkma nedeniyle yumurtaları dağıtmaya çıkamayınca Bodrum Belediyesinden yardım istedi. Bodrum Belediye Başkanı hemen harekete geçerek 5 bin yumurtayı satın aldı. İhtiyaç sahiplerine ve 65 yaş üstü vatandaşlara yumurtalar ücretsiz olarak dağıtıldı.
Doğu “2 günlük sokağa çıkma yasağı sebebiyle elimizdeki yumurtaların dağıtımını yapamadık. Dağıtım yapamayınca Ahmet Aras Başkanımız imdadımıza yetişti ve yaklaşık 5.000 adet yumurtayı belediye personelimize teslim ettik. Vatandaşlarımızın ve biz üreticilerin bu zor dönemde yanında olan Ahmet Aras’a ve tüm ekibine teşekkür ederim.” dedi.
Köy yumurtalarını teslim alan Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, yumurtaların erzak paketleri ile birlikte dağıttı.

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