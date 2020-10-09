YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Osmaniye
  4. 5 çiftçinin çilek üretim projesi kabul edildi

5 çiftçinin çilek üretim projesi kabul edildi

OSMANİYE HABERLERİ  | 09.10.2020 12:08 | Son Güncelleme

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 5 kadın çiftçinin çilek üretim projesi Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından kabul edildi.Projenin amacının ilçede üretilen çileğin biyodinamik olarak üretilmesini sağlamak ve organik üstü ürünleri dış piyasaya kurutulmuş olarak sunmak olduğu bildirildi.Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, “IFAD Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışmakta olup, amacı gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması ve açlıkla mücadele için tarımsal ve kırsal kalkınma projelerine finansman sağlamaktır.

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde 5 kadın çiftçinin çilek üretim projesi Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) tarafından kabul edildi.
Projenin amacının ilçede üretilen çileğin biyodinamik olarak üretilmesini sağlamak ve organik üstü ürünleri dış piyasaya kurutulmuş olarak sunmak olduğu bildirildi.
Bahçe Ziraat Odası Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada, “IFAD Birleşmiş Milletler’e bağlı olarak çalışmakta olup, amacı gelişmekte olan ülkelerde tarımsal ve kırsal kalkınmanın sağlanması ve açlıkla mücadele için tarımsal ve kırsal kalkınma projelerine finansman sağlamaktır. 1977 yılında Roma’da kurulan IFAD’a ülkemiz 1982 yılında üye olmuş ve şuan 177 ülkenin üye olduğu bir tüzel kişiliktir. Bu fon kapsamında projeler devam etmektedir. Lütfen üreticilerimiz, kadınlarımız cesaretle üretimde var olsunlar ve biz bu fonu ülkemiz için en iyi şekilde değerlendirelim” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor! Ölümden kıl payı kurtulan kedi kendini köpek zannediyor!
İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...İlginç anlar! Fırlayan lastiği görünce...
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kaymakam Çorumluoğlu: “900 kişi karantinada”
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
Kazara tüfekle yaralanan şahıs hayatını kaybetti
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
GÜNCELLEME - Eskişehir'de cinayet
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
Kurtuluş Savaşı'nda mücadele veren Demirci Akıncıları'nı anlatan klip çekildi
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği iddia edilen 9 kişi hastaneye kaldırıldı
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası
Adana'da birlikte yaşadığı arkadaşını öldürüp kaçtığı iddiası

Osmaniye Namaz Vakitleri 9 Ekim Cuma

İmsak
05:11
Sabah
06:30
Öğle
12:27
İkindi
15:41
Akşam
18:14
Yatsı
19:28

Osmaniye Nöbetçi Eczaneler 9 Ekim Cuma

Akgül Eczanesi
Merkez
Sarpkaya Eczanesi
Merkez
Yasin Eczanesi
Merkez
Kerimoğlu Eczanesi
Kadirli
Şen Eczanesi
Duzici
Toprakkale Eczanesi
Toprakkale
Bahçe Eczanesi
Bahce
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Deniz Işın Coşkuner’den 100 gence teknoloji destek paketi
Deniz Işın Coşkuner’den 100 gence teknoloji destek paketi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Patlayan Mutfak Tüpü Yangına Neden Oldu
Patlayan Mutfak Tüpü Yangına Neden Oldu
Hastanede seks skandalı
Hastanede seks skandalı
Motosikletten düşen genç yaşamını yitirdi
Motosikletten düşen genç yaşamını yitirdi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.