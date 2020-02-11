YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. 5 çocuk annesi Elmas için ekipler seferber oldu

5 çocuk annesi Elmas için ekipler seferber oldu

HAKKARİ HABERLERİ  | 11.02.2020 11:52 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan 5 çocuk annesi, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.Şemdinli ilçe merkezinden 6 kilometre uzaklıkta olan ve yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan İncesu köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi Şehcan Elmas için ekipler seferber oldu.

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan 5 çocuk annesi, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.
Şemdinli ilçe merkezinden 6 kilometre uzaklıkta olan ve yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan İncesu köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi Şehcan Elmas için ekipler seferber oldu. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasından sonra hastaya ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırdı.
Köy sakinlerinden Fahri Elmas, bu zor şartlarda ekiplerin kendileri için göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
107 yerleşim yerinin yolu kapandı107 yerleşim yerinin yolu kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

İETT’den Büyükçekmece’ye 2 yeni otobüs hattı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Hakkari Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
12:24
İkindi
15:19
Akşam
17:46
Yatsı
19:02

Hakkari Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Derman Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Semdinli
Erdem Eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Vali Akbıyık, belediye birimlerini denetledi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

Hakkari’de 5 bölge ‘Özel Güvenlik Bölgesi’ ilan edildi

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

107 yerleşim yerinin yolu kapandı

Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu

Gizem Nur Tatlı, dünya şampiyonu

Çukurca’da Orman Yangını

Çukurca’da Orman Yangını

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.