5 çocuk annesi Elmas için ekipler seferber oldu

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde rahatsızlanan 5 çocuk annesi, ekiplerin zorlu mücadelesi sonucu köyden alınarak hastaneye ulaştırıldı.

Şemdinli ilçe merkezinden 6 kilometre uzaklıkta olan ve yolları yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan İncesu köyünde ikamet eden 5 çocuk annesi Şehcan Elmas için ekipler seferber oldu. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasından sonra hastaya ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yapılan ilk müdahaleden sonra ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırdı.

Köy sakinlerinden Fahri Elmas, bu zor şartlarda ekiplerin kendileri için göstermiş olduğu fedakarlıktan dolayı teşekkür etti.

