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5 düzensiz göçmen kurtarıldı

MUĞLA HABERLERİ  | 04.09.2020 15:39 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde deniz üstünde sürüklenen 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmaris ilçesi Çiftlik Adası açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti.

5 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içinde deniz üstünde sürüklenen 5 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Marmaris ilçesi Çiftlik Adası açıklarında içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, lastik bot içinde bulunan ve açık denizde sürüklenen 5 düzensiz göçmeni bota alarak kurtardı.

5 düzensiz göçmen kurtarıldı

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