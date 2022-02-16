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  4. 5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne başvurular başladı

5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne başvurular başladı

16.02.2022 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali'ne başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - El Cezire (Al Jazeera) Balkanlar tarafından, Bosna Hersek'te bu yıl 9-13 Eylül'de beşincisi düzenlenecek uluslararası belgesel festivaline 25 Mayıs'a kadar başvuru yapılabilecek.

El Cezire Balkanlar'dan yapılan açıklamaya göre, 5. El Cezire Balkanlar Belgesel Film Festivali (AJB DOC), El Cezire Media Network ve Al Jazeera Media Institute iş birliğiyle, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da düzenlenecek.

Bütün ülkelerden yapımcı ve yazarların başvurusuna açık olan festival, televizyon yayıncılığına yönelik belgesellere odaklanacak.

Sosyal olguları ele alan ve gerçek hayat hikayelerini tasvir eden belgeselleri desteklemeyi amaçlayan festivale, "www.ajbdoc.ba" web sitesindeki başvuru formu veya Film Freeway platformu aracılığıyla başvurulabilecek.

Resmi seçkisi eylül ayında duyurulacak festival kapsamında farklı kategorilerde 20 belgesel izleyicilerle buluşacak.

Etkinliğin kapanış gecesinde "AJB Ana Ödülü", "AJB Program Ödülü" ve "İzleyici Ödülü" sahiplerini bulacak.

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