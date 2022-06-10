İSTANBUL (AA) - Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen 5. Etnospor Kültür Festivali'nde farklı şehirler de kültürel ve turistik tanıtımlarını gerçekleştiriyor.

Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen organizasyonun ikinci gününde etkinlikler devam ediyor.

Alanda kendilerine ayrılan bölümde çadır kuran farklı il ve ilçe belediyeleri ile sivil toplum kuruluşları, şehirlerinin tanıtımlarına katkıda bulunuyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Savaş Kazancıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların festivale ve kurdukları çadıra gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Stantlarını ziyaret edenlere Malatya'nın meşhur kayısısı, dalbastı kirazı ile tarihi ve turistik alanlarını anlattıklarını aktaran Kazancıoğlu, "Etnospor Kültür Festivali, çok güzel bir organizasyon. Zamanı ve mekanı çok uygun. Birçok ilimiz burada stant kurarak tanıtımlarını yapıyor. Özellikle uluslararası statüde olması bu organizasyonu daha da iyi bir hale getiriyor. Etkinliğin bundan sonraki yıllarda da devamını bekliyoruz. Oldukça geniş bir ziyaretçi kesimi var. Malatya'mızın oba çadırına da müthiş bir ilgi var." diye konuştu.

Öğrencilerin büyük ilgisi olduğuna değinen Kazancıoğlu, "Malatya'nın yöresel ürünlerini görmeleri öğrencilerimizi memnun ediyor." dedi.

Malatya'nın kayısısı ve dalbastı kirazının dünyaca meşhur olduğuna değinen Kazancıoğlu, "Malatya'da 5 bin yıllık tarihi olan Aslantepe, Dünya Kültür Mirası listesinde. İlçelerimizde gezip görülebilecek alanlarımız var. Darende'deki Somuncubaba'mız, Gürpınar Şelale'miz var. Battalgazi ilçemiz başlı başına tarihi bir mekan. Bütün ilçelerimizde bir tarih yatıyor. Bu tarihi yerleri tüm vatandaşlarımızın görmesini bekleriz. Herkesi Malatya'ya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- Ziyaretçilere tespih sanatı gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları sanatçısı, ahşap oyma ve tespih ustası Ensar Güler, Malatya Büyükşehir Belediyesi standını gezen vatandaşlara tespih sanatını tanıttı.

Tespih yaptığı malzemeleri tanıtan Güler, "Kültürümüz ve inancımızda çok büyük öneme sahip tespih sanatımızı devam ettirmeye çalışıyoruz. Farklı materyallerden üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşların ücretsiz olarak katılabildikleri festival, 12 Haziran Pazar gününe kadar sürecek.



