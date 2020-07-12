Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi’nin Korkuteli ilçesinde açtığı kan bağışı standında 5 günde 437 ünite kan bağışı yapıldı.

Batı Akdeniz Bölge kan Merkezi, “Kan Bağışı” kampanyası çerçevesinde Korkuteli’nde 5 gün boyunca kan bağışı standı açtı. Kızılay TIR’ında gerçekleşen Kan bağışında 5 günde 437 ünite kan bağışı yapıldı.

Korkuteli halkının kan bağışında son derece duyarlı olduğunu söyleyen Türk Kızılayı Batı Akdeniz Bölge Kan Merkezi Doktoru Adem Sönmez, “Korkuteli’ne her geldiğimizde halkımız yoğun ilgi gösteriyor. 2 hafta sürecek olan kan bağışı kampanyasının ilk 5 gününde 437 bağışçımız kan verdi. Kan bağışı kampanyamız devam edecek. Korkuteli halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Sağlık problemi bulunmayan tüm vatandaşları kan vermeye davet eden Dr. Sönmez, “Kan grubu zor bulunan vatandaşların aynın kan grubunu taşıyan ve acil kan ihtiyacı olanlara hemen yardımcı olabilmek için kan bağışına önem verilmesini istiyoruz. ” dedi.



