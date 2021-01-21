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5 gündür devam eden elektrik kesintisi vatandaşı çileden çıkardı

21.01.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Zonguldak’ın Çaycuma ve Gökçebey ilçesinin birçok köyünde 5 gündür elektriklerin olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.Zonguldak’ın Çaycuma ve Gökçebey ilçelerine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor.5 gündür elektrik kesintisinin yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar elektrik dağıtım şirketine ulaşamayınca durumu muhtarlara bildirdi.Köy muhtarları konuyla ilgili olarak, “Elektrik dağıtım şirketi 5 gündür birçok köyü elektriksiz bırakarak hiç bir tedbir almadıklarını gösterdi.

Zonguldak’ın Çaycuma ve Gökçebey ilçesinin birçok köyünde 5 gündür elektriklerin olmamasına vatandaşlar tepki gösterdi.
Zonguldak’ın Çaycuma ve Gökçebey ilçelerine bağlı köylerde etkili olan kar yağışı nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor.
5 gündür elektrik kesintisinin yaşanmasına tepki gösteren vatandaşlar elektrik dağıtım şirketine ulaşamayınca durumu muhtarlara bildirdi.
Köy muhtarları konuyla ilgili olarak, “Elektrik dağıtım şirketi 5 gündür birçok köyü elektriksiz bırakarak hiç bir tedbir almadıklarını gösterdi. Vatandaşımız çaresiz olarak bize sitem ediyor ama bizde çaresiz kaldık. Kendi imkanlarımızla yaptırıp kimseyi mağdur koymak istemiyoruz ama onada müsade edilmiyor. 5 gündür elektrik yok haliyle sularda yok. Hayat durma noktasını geçti. Her gün bugün bağlanacak, yarın gelecek diye oyalanıyoruz. Yetkililer ne zaman ilgilenecek” diye tepki gösterdi.

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