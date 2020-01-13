YURTHABER
  4. 5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

BİLECİK HABERLERİ  | 13.01.2020 15:11 | Son Güncelleme

Bilecik 1.

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2, U16 Ligi’nde 1 maç, statlardaki zeminde biriken karların temizlenmediği için iptal edilirken, 5 gündür kar yağmayan ilçelerde karların temizlenmemesi tepkilere neden oldu.
Bilecik 1. Amatör Lig 14’üncü haftasının 11 ve 12 Ocak günleri Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası’nda oynanması gereken Akpınarspor-Pazaryerspor ve Bozüyük İçköyspor-Yeşilyurtspor müsabakaları sahadaki karların temizlenmemesi nedeniyle iptal edildi. Söğüt İlçe Stadı’ndan oynamaması gerek U16 Gençler Ligi 3’üncü haftasında oynanması gereken Söğütspor-Bozhüyükspor maçı da kar engeline takıldı. Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde 5 gündür kar yağmazken, kulüplerinin 5 gündür zeminlerin temizlenmemesine tepki gösterildiği öğrenildi.
Müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, 2 gündür Bozüyük Belediyesinin destekleriyle Bozüyük Sentetik Sahası’nda temizlik çalışması başlarken, Söğüt’te de çalışmalarına bugün başlanıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor Balıklıgöl dondu! Fotoğraf tutkunları akın ediyor
Bozüyük’te işitme engelli bireyler dernek kurduBozüyük’te işitme engelli bireyler dernek kurdu
Bilecik Analig Badminton Takımı çeyrek finaldeBilecik Analig Badminton Takımı çeyrek finalde
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bilecik Namaz Vakitleri 13 Ocak Pazartesi

İmsak
06:45
Sabah
08:14
Öğle
13:13
İkindi
15:41
Akşam
18:02
Yatsı
19:26

Bilecik Nöbetçi Eczaneler13 Ocak Pazartesi

Sevin Eczanesi
Bozuyuk
Arif Eczanesi
Merkez
Cebeci Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Kardeşler Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Bilecikli Ecesu, World Scholar’s Cup Dünya finallerine katılma hakkı kazandı

Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Ergün Özmen son yolculuğuna uğurlandı

Başkan Şahin’e ziyaret

Başkan Şahin’e ziyaret

Bilecik’ten Doğu Türkistan’daki zulümlere tepki

Bilecik’ten Doğu Türkistan’daki zulümlere tepki

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okul müdürünün velilere gönderdiği "nazik mesaj" ses getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.