5 gündür kar yağmayan ilçelerde maçlar iptal edildi

Bilecik 1. Amatör Lig’de 2, U16 Ligi’nde 1 maç, statlardaki zeminde biriken karların temizlenmediği için iptal edilirken, 5 gündür kar yağmayan ilçelerde karların temizlenmemesi tepkilere neden oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig 14’üncü haftasının 11 ve 12 Ocak günleri Bozüyük Yeşilkent Sentetik Sahası’nda oynanması gereken Akpınarspor-Pazaryerspor ve Bozüyük İçköyspor-Yeşilyurtspor müsabakaları sahadaki karların temizlenmemesi nedeniyle iptal edildi. Söğüt İlçe Stadı’ndan oynamaması gerek U16 Gençler Ligi 3’üncü haftasında oynanması gereken Söğütspor-Bozhüyükspor maçı da kar engeline takıldı. Bozüyük ve Söğüt ilçelerinde 5 gündür kar yağmazken, kulüplerinin 5 gündür zeminlerin temizlenmemesine tepki gösterildiği öğrenildi.

Müsabakalar ileri bir tarihe ertelenirken, 2 gündür Bozüyük Belediyesinin destekleriyle Bozüyük Sentetik Sahası’nda temizlik çalışması başlarken, Söğüt’te de çalışmalarına bugün başlanıldı.

