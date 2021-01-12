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5 il için yağış uyarısı

12.01.2021 16:09 | Son Güncelleme:
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5 il için yağış uyarısı

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve kar uyarısı yapıldı.Meteoroloji 13.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde yağmur ve kar uyarısı yapıldı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılan son değerlendirmelere göre, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevreleri genelinin Çarşamba akşam saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin edildiği bildirildi.
Yağışların orta kuvvette ve yer yer kuvvetli olacağı belirtilirken, yağışların hafta sonuna kadar genellikle yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği vurgulandı.

Sıcaklık da düşecek
Cumartesi akşam saatlerinden sonra beklenen yağışların ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarların hafta sonuna kadar Güney ve Güneydoğulu yönlerinden orta, zaman zaman kuvvetlice, Cumartesi ve Pazar günleri ise kuzey yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken, mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber mevsim normalleri civarına düşeceği, Pazar günüden itibaren ise mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi tahmin ediliyor.
Ulaşımda aksamalar, ani taşkın, sel ve su baskını, buzlanma ve don gibi olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerek görüldükçe hazırlanacak olan anlık meteorolojik uyarıların takibini yaparak, oluşması muhtemel risklere karşı can ve mal emniyeti açısından dikkatli ve tedbirli olunmasının önem arz ettiği kaydedildi.

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