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  4. 5 ilde düzenlenen “Mahzen-16” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

5 ilde düzenlenen “Mahzen-16” operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi

İHA İHA
21.03.2024 08:34
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İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif), Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; İstanbul, Muğla ve İzmir merkezli 5 ilde jandarma tarafından düzenlenen “Mahzen-16” operasyonlarında; İstanbul’da Mahsun Özer’in (Ehli Keyif), Muğla’da Çetin Çağlayan’ın (Çetebeli), İzmir’de Harun Pehlivan’ın (Kardeşler) elebaşılığını yaptığı 3 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini belirterek operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 63 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini, çeteleri tek tek çökertip adalete teslim edeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu bilgileri verdi:
"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul ve Hatay’da düzenlenen operasyonlarda 35 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; örgütün faaliyetleri kapsamında çevrimiçi yasa dışı bahis sitelerinde kullanıcı tanımlama ve para transferlerini sağladıkları, bilgisayar sistemleri üzerinden örgütün merkezi haline getirdikleri İstanbul, Şile ilçesinde kiraladıkları gizli giriş ve çıkışı bulunan lüks bir villada, yasa dışı bahis oynanmasını sağladıkları ve şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar TL para hareketliliği bulunduğu tespit edildi.

İzmir, Kiraz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Kiraz ve Ödemiş ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli yakalandı. Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, fuhuşa yer temin etme, mala zarar verme, hırsızlık ve yağma, suç delillerini yok etme ve gizleme, 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Muğla İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Muğla, İstanbul ve Antalya’da düzenlenen operasyonlarda; silahlı tehdit, hile ve şantaj yoluyla köylülere ait arazilere el koyma, köylülere ait arazileri satarak haksız kazanç sağladıkları tespit edilen organize suç örgütü üyesi 15 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6‘sı tutuklandı. 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi.

Operasyonlar sonucu çok sayıda ruhsatsız tabanca, 18 adet bilgisayar, 203 adet banka/kredi kartı, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, çok sayıda senet, satış sözleşmesi, tapu evrakı, telefon, taşınabilir bellek ve dijital materyal ile çok miktarda altın ve Türk Lirasına el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

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