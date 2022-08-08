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5. İslami Dayanışma Oyunları

08.08.2022 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Kadın Voleybol Takımı, ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 mağlup etti

Salon: Karatay Kongre ve Spor Merkezi

Hakemler: Hassan Pejdami (Katar), Eldar Zülfügarov (Azerbaycan)

Özbekistan: Mavlonova, Jalolova, Rustamova, Joldasbaeva, Sativoldieva, Toshkenboeva (Turganbaeva, Reymbaeva, Jamolova, Boymirzaeva)

Türkiye: Aslıhan Kılıç, İlkin Aydın, Yasemin Yıldırım, Ceren Kapucu, Yaprak Erkek, Ayçin Akyol (Melis Yılmaz, Buse Kayacan, Ezgi Akyaldız, Buket Gülübay, Yasemin Özel, İdil Naz Kanbur)

Setler: 13-25, 3-25, 15-25

Süre: 58 dakika (21, 16, 21)

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda A Grubu ilk maçında Özbekistan'ı 3-0 yendi.

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Anahtar Kelimeler:
Özbekistan a grubu a milli kadın voleybol takımı

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