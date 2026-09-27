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İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler

İrlanda ile İsrail arasındaki UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde dikkat çeken görüntüler yaşandı. İrlandalı futbolcular, İsrail milli marşı okunurken başlarını öne eğerek protesto etti.

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail'e böyle tepki gösterdiler
Burak Kavuncu

İrlanda-İsrail karşılaşmasında futbolcuların maç öncesindeki tavrı gündem oldu. İrlanda Milli Takımı oyuncuları, İsrail milli marşı sırasında başlarını öne eğdi ve daha önce açıklanan protokol kararları doğrultusunda İsrailli futbolcularla el sıkışmadı.

İSRAİL MİLLİ MARŞI SIRASINDA DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail e böyle tepki gösterdiler 1

İrlanda ile İsrail, UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Debrecen'deki Nagyerdei Stadı'nda oynanan mücadele öncesinde milli marşlar okunurken İrlandalı futbolcuların tavrı dikkat çekti.

İsrail milli marşı sırasında İrlandalı oyuncular başlarını öne eğdi. İrlanda tarafı ayrıca maç öncesindeki geleneksel el sıkışma ve flama değişimi seremonilerine katılmadı.

MAÇ ÖNCESİ KRİZ GÜNDEMİ

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail e böyle tepki gösterdiler 2

160'tan fazla İrlandalı sporcunun imzaladığı açık mektupla milli takım oyuncularına maçları boykot etme çağrısı yapılırken, Dublin'de de protestolar düzenlendi.

İrlanda Futbol Federasyonu (FAI) daha önce UEFA'dan İsrail'in uluslararası müsabakalardan men edilmesini istemişti. Ancak İrlanda Milli Takımı, oyuncular arasında yapılan görüşmelerin ardından karşılaşmalarda sahaya çıkma kararı aldı.

BAZUNU MAÇI BOYKOT ETTİ

İrlanda-İsrail maçında olay görüntü! İsrail e böyle tepki gösterdiler 3

İrlanda Milli Takımı'nın kalecisi Gavin Bazunu ise İsrail karşılaşmalarında forma giymeme kararı aldı. Bazunu, kararının kişisel bir ilkeye dayandığını açıklarken, İrlanda kadrosu maçların oynanması yönünde oy kullandı.

UEFA kuralları gereği kadroda üç kaleci bulunması gerektiği için savunma oyuncusu Jimmy Dunne da alternatif kaleci olarak kadroya dahil edildi.

İRLANDA'DAN SİYAH KOL BANDI KARARI

İrlandalı futbolcular karşılaşmada siyah kol bandı takma kararı da aldı. FAI tarafından yapılan açıklamaya göre bu uygulama, çatışmada hayatını kaybedenlerin anısına gerçekleştirildi. Oyuncular ayrıca maç öncesi el sıkışma ve flama değişimi gibi protokol uygulamalarına katılmama kararı aldı.

İRLANDA MAÇA HIZLI BAŞLADI

Sahadaki mücadelede ise İrlanda kısa sürede farkı açtı. Troy Parrott 14. dakikada takımını öne geçirirken, 16. dakikada Idah farkı ikiye çıkardı. Moylan'ın 25. dakikadaki golüyle İrlanda 25 dakika sonunda İsrail karşısında 3-0 üstünlüğü yakaladı.

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Anahtar Kelimeler:
İrlanda İsrail UEFA Uluslar Ligi tepki
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