Murat Boz’dan abisiyle sürpriz paylaşım: Benzerlikleri gündem oldu

Pop müziğin sevilen isimlerinden Murat Boz, bu kez ailesiyle yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, abisi Ali Boz ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İki kardeşin benzerliği takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

“Janti”, “İltimas” ve “Geri Dönüş Olsa” gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla müzik kariyerinde geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Murat Boz, oyunculuk projeleriyle de adından söz ettirdi.

MÜZİĞİN YANI SIRA OYUNCULUKTA DA YER ALDI

Kariyerini zaman içerisinde sinema ve dizi projeleriyle farklı bir alana taşıyan Boz; “Hadi İnşallah”, “Kardeşim Benim” ve “Dönerse Senindir” gibi yapımlarda kamera karşısına geçti.

Ünlü şarkıcı, “Zeytin Ağacı” dizisinde ise Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaştı.

ABİSİYLE KARESİNİ PAYLAŞTI

Özel hayatını genellikle kameralardan uzak yaşamayı tercih eden Murat Boz, sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine sahip. Ünlü isim, son paylaşımında abisi Ali Boz ile birlikte objektif karşısına geçti.

Boz, abisiyle çekilen fotoğrafını Instagram hesabından takipçilerinin beğenisine sunarak kareye siyah ve beyaz kalp emojileri ekledi.

BENZERLİKLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Murat Boz ile Ali Boz’u yan yana görenlerin dikkatini iki kardeş arasındaki benzerlik çekti. Kardeşlerin birlikte verdiği poz kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.