Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda para yüzmede milli sporcular 3'ü altın olmak üzere 6 madalya elde etti.

Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleşen yüzme yarışlarında Türk sporcular, 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı.

Kadınlar S4-5 sınıfı 50 metre sırtüstünde kürsüyü Türk sporcular kapattı. Bu stilde Sümeyye Boyacı altın, Sevilay Öztürk gümüş, Emine Avcu ise bronz madalya aldı.

Erkekler S4-5 sınıfı 50 metre sırtüstü finalinde ise Beytullah Eroğlu altın madalya alırken, Hamit Demir ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Kadınlar S6-10 sınıfı 100 metre sırtüstü finalinde de Şevval Beren Mutlu altın madalyayı boynuna taktı.

