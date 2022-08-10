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5. İslami Dayanışma Oyunları

10.08.2022 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güreş müsabakalarının ilk gününde milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda güreşte ilk gün Türk sporcular 3 madalya aldı.

Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılan güreş müsabakalarında serbest stil 97 kiloda Mustafa Sessiz, finalde mücadele etti. İranlı sporcu Mojtaba Goleij'le karşılaşan Mustafa, sakatlanınca müsabakaya devam edemedi ve altın madalya İranlı güreşçinin oldu. Mustafa ise gümüş madalya kazandı.

Serbest stilde milli sporcular iki bronz madalyanın da sahibi oldu. 74 kiloda Fazlı Eryılmaz, Kazakistan'dan Nurkozha Kaipanov'u, 86 kiloda Osman Göçen, Özbekistan'dan Azizbek Fayzullaev'i yenerek bronz madalya elde etti.

Güreş müsabakaları yarın devam edecek.

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