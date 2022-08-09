YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. 5. İslami Dayanışma Oyunları'na görkemli açılış töreni

5. İslami Dayanışma Oyunları'na görkemli açılış töreni

09.08.2022 23:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da düzenlenen oyunların açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşti

Konya'da gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal ile ülkelerin spor bakanları ve çok sayıda protokol üyesi katıldı.

Açılış töreni Kuran-ı Kerim'in okunmasıyla başladı. Protokol üyelerinin stada gelmesiyle İstiklal Marşı okundu ve ardından Türk bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra alfabe sırasına göre oyunlara katılan ülkenin kafileleri bayraklarını taşıyarak stada giriş yaptı.

- Türk bayrağını Nafia Kuş ve Sena Keçici

Oyunlarda Türk bayrağını kafilenin önünde milli sporcular Nafia Kuş ve Sena Keçici taşıdı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nı dolduran vatandaşlar 461 Türk sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı ve destekledi.

Gecede, Türk kafilesinden sonra en fazla alkışı Azerbaycan ve Filistin aldı.

İslami Dayanışma Spor Federasyonunun bayrağını ise aralarında eski milli sporcuların da yer aldığı birçok turnuvada büyük başarılar elde eden isimler taşıdı. Bayrağı Hülya Şenyurt, Nut Tatar, Yasemin Adar, Merve Çoban, Halil Mutlu, Hüseyin Özkan, Servet Tazegül, Mehmet Akif Pirim stada getirdi.

Sporcu yeminini paralimpik sporcu Öznur Cüre, hakem yeminini ise bisiklet hakemi Serkan Karademir okudu.

- Dronelarla Mevlana silueti

Gecenin en fazla beğeni toplayan gösterisi dronelarla yapılan Mevlana silueti oldu.

Açılış töreninin sonunda çok fazla dronela yapılan şov ile Mevlana'nın silueti stadın üstünde gökyüzüne yansıtıldı ve gösteri büyük beğeni aldı.

- Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı

Törende, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları, gösteriş uçuşu yaptı.

Stadın üzerinden geçen Türk Yıldızlarının gösterisinin stattaki sporseverler de büyük bir ilgiyle takip etti.

İslam dünyasının önemli müzisyenlerinden Maher Zain de 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde mini bir konser verdi.

Işık şovlarının ve havai fişek gösterilerinin yapıldığı gecede, dansçılar tarafından da çeşitli koreografiler de sahneye sunuldu. Halk oyunlarının gösterisi de büyük ilgi gördü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Konya'da kurt saldırısı sonucu 43 kuzu telef olduKonya'da kurt saldırısı sonucu 43 kuzu telef oldu
Aracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildiAracıyla hız yapan avukatın cezası kamu görevi yaptığı gerekçesiyle iptal edildi
İstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto ettiİstanbul'da bir grup öğrenci, okudukları özel üniversitede yapılan zamları protesto etti
Anahtar Kelimeler:
cumhurbaskani recep tayyip erdogan gençlik ve spor bakanı mehmet muharrem kasapoğlu

Konya Namaz Vakitleri 11 Ağustos Perşembe

İmsak
04:22
Sabah
05:55
Öğle
13:00
İkindi
16:47
Akşam
19:56
Yatsı
21:22
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Sokak ortasında iç çamaşırlı protesto! Tepki çekti ama...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Daha lezzetlisini yemediniz! Püf noktası...

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Şimdi dokuzuncu karısını arıyor! “Yalnız kalmaktan...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.