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5 katlı binanın çatısında çıkan yangın korkuttu

KOCAELİ HABERLERİ  | 06.06.2020 23:56 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi İbni Sina Mahallesi Piri Reis Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan müdahale ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için ekipler inceleme başlattı.

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