5. kez Avrupa şampiyonu olan Yasemin Adar: "Bir ilki daha başardım"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Yasemin Adar Yiğit, "5. kez Avrupa Şampiyonu oldum, çok mutluyum ve gururluyum." dedi.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonada Estonyalı Epp Maee ile yaptığı kadınlar 76 kilo final karşılaşmasını 3-1 kazanan Yasemin, kürsünün en üst basamağında yer aldı.

Yasemin, final karşılaşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"İlklerin kadını olduğum için bir ilki daha başardım" diyen Yasemin, şu ifadeleri kullandı:

"5. kez Avrupa şampiyonu oldum, çok mutluyum ve gururluyum. Takım halinde de ilkleri başarıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda kadınlarda ilk kez 3 finalimiz var, daha önce en fazla 2 finalimiz vardı. 50 kiloda Evin ile çok güzel bir çok güzel bir başlangıç yaptık. O da şampiyon oldu. İstiklal Marşı'yla açılışı yaptık, İstiklal Marşı'yla kapanışı yapacağız. Ekran başında bizleri izleyen, dua eden herkesten Allah razı olsun."

