5 mahallenin iletişimini kesen kablo hırsızlarının 5 ortağı daha yakalandı

Denizli’de, 4 mahallede telefon kablolarını çalan 3 şüpheli, 5’inci mahalleye ait kabloları çalmak isterken JASAT timlerince suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayın ardın 5 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Buldan ilçesi Alandız, Kovanoluk, Yayla ve Kurudere mahallelerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 mahallede telefon kabloları çalındı. Telefonların çalışmaması üzerine olay anlaşılınca devreye jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) girdi. 4 farklı mahallede bulunan telefon direklerindeki kabloların 15 gün arayla aynı yöntemle çalındığı tespit edildi. Çevredeki güvenlik kameraları ve Plaka Tanıma Sistemlerini (PTS) inceleyen JASAT timleri, şahısların kimliklerini tespit etti. Bir süre takibe alınan şüpheliler suçüstü yakalandı ve ardından cezaevine sevk edildi.

Olayla bağlantılı 5 kişi gözaltına alındı

Olayın ardından JASAT çalışmalarına devam ederek, olayla bağlantılı olan 35 yaşındaki ve 12 adet suç kaydı bulunan M.T., 38 yaşındaki R.T., 44 yaşındaki ve 1 adet suç kaydı bulunan K.M., 37 yaşında ve 11 adet suç kaydı bulunan Z.A. ile 26 yaşındaki H.İ.T. yakalanarak gözaltına alındı.

