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5 metrekarelik atölyesinde 40 yıldır fındık dallarından sepet örüyor

23.04.2023 11:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonlu Ali Şahin, yol kenarına ahşap ve sacdan kurduğu 5 metrekarelik atölyesinde 40 yıldır sepet örüp satıyor.

67 yaşındaki Şahin, gençliğinde merak salıp ağabeyinden öğrendiği sepet örücülüğünü zamanla mesleğe dönüştürdü.

Arsin ilçesine bağlı Örnek Mahallesi'nde yol üzerinde 5 metrekarelik alana kendi imkanlarıyla ahşaptan yaptığı atölyesini sacla kaplayan Şahin, fındık ağacı dallarından sepet yapıp satıyor.

6 çocuk, 12 torun sahibi Şahin, AA muhabirine, Araklı ilçesinde ikamet ettiğini ancak yıllardır Arsin'de sepet örücülüğü yaptığını söyledi.

Fındık ağacı dallarından 2 günde bir sepet yapabildiğini belirten Şahin, yaklaşık bir yıl öncesine kadar her gün iş yerini açtığını, geçirdiği kalp ameliyatının ardından artık haftada 2 gün çalıştığını anlattı.

Şahin, sepet yapmak için fındık dallarını çeşitli işlemlerden geçirdiğini ifade ederek, "Kendi imkanlarımla yaptığım tezgah sayesinde ağaçları belli bir inceliğe getirerek yontuyorum, suyla ıslatıyorum, birbirinin içinden geçirerek örüyorum." dedi.

Çocuklarının farklı mesleklere yöneldiğini dile getiren Şahin, "Evde bulunduğum süre içinde canım sıkılıyor, buraya geliyorum, bu işi yaşatmaya çalışıyorum. Evimle dükkanımın arası 3 kilometre. Eskiden bu yolu her gün yürürdüm ama şimdi haftada 2 gün yürüyerek gidip geliyorum." diye konuştu.

Ali Şahin, iş yerinin konumu itibarıyla yoldan geçen sürücülerin dikkatini çektiğini kaydederek, "Kulübeye benzeyen 5 metrekareden oluşan bir iş yeri yaptım kendime, görüp gelenler oluyor, sepet alıyorlar, çay demleyip içiyoruz. Yazın burası daha da kalabalıklaşıyor." dedi.

"ALLAH ÖMÜR, SAĞLIK VERİRSE 40 YIL DAHA BU İŞİ YAPACAĞIM"

Sepetlerin yörede fındık, hayvan yemleri ve odun gibi yük taşımak için kullanıldığını anlatan Şahin, "Severek yapıyorum, sevmesem yapmam. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Allah ömür, sağlık verirse 40 yıl daha bu işi yapacağım." ifadelerini kullandı.

Sepetini tamir ettirmek için gelen Orhan Sarı ise bahçesinde fındıkları toplamak için sepet kullandığını belirterek, "Uzun süredir kullandığım sepetim kırılınca Ali Amca'nın yanına sepetimizi tamir ettirmeye geldim. Kendisi yıllardır bu mesleği sürdürüyor. Biz de hem sepet alıyoruz hem de tamir yaptırıyoruz." diye konuştu.

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