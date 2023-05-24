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5 milyon liralık evden 50 ton çöp çıktı

24.05.2023 11:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’de çevreye kötü kokuların yayıldığı 5 milyon lira değerindeki ev, belediye ekipleri tarafından temizlendi. Daireden yaklaşık 50 ton çöp çıktı.

Vişnelik Mahallesi Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki daireden kötü kokular geldiği şikayeti üzerine Odunpazarı Belediyesi ekipleri çalışma başlattı. Tek başına yaşadığı ve zihinsel engelli olduğu belirtilen 55 yaşındaki Bülent K. tarafından evde çöplerin biriktirildiği belirlendi. Zabıta personeli ile birlikte eve gelen temizlik ekibi, Bülent K.’nin kapıyı açmamasından dolayı daireye çilingir yardımı ile girdi. Yaklaşık 140 metrekarelik dairenin tüm odalarını ağzına kadar çöple dolu gören temizlik ekipleri, içerde çalışma başlattı. Dairedeki yaklaşık 50 ton çöp şehir çöplüğüne taşındı.

TEMİZLİK ÇALIŞMASI 12 SAAT SÜRDÜ

Şehit Levent Ünbaş Sokak’ta bulunan evde sabah saatlerinde başlatılan çalışma, akşam saatlerinde ancak tamamlandı. Belediye personelin 12 saatte temizlediği evden 16 kamyon çöp çıktığı öğrenildi. Temizlik çalışmasının ardından dairede ilaçlama yapıldı.

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