5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla 11'incisi bu yıl "Sağlık Emekçileri için Kurtuluşa Koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Yayla Kılıç birinci oldu.

Yarı maraton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece Türkiye'den 800 atletin katılımıyla Fuzuli Caddesi'nden başladı. Sporcular, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Organizasyonda erkeklerde Sezgin Ataç, 1 saat 3 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Yarışı, Saffet Elkatmış 1 saat 5 dakika 13 saniyeyle ikinci, Ersin Tekal da 1 saat 5 dakika 20 saniyeyle üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Yayla Kılıç 1 saat 13 dakika 48 saniyelik derecesiyle (salise farkla) birinci, Fatma Demir 1 saat 13 dakika 48 saniye ile ikinci, Bahar Atalay da 1 saat 15 dakika 2 saniye ile üçüncü oldu.

Koşunun ardından dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

