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5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu tamamlandı

10.01.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Bu yıl "Sağlık Emekçileri için Kurtuluşa Koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen yarışmada erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Yayla Kılıç birinciliği elde etti

Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü dolayısıyla 11'incisi bu yıl "Sağlık Emekçileri için Kurtuluşa Koşuyoruz" sloganıyla düzenlenen 5 Ocak Adana Kurtuluş Yarı Maratonu'nda erkeklerde Sezgin Ataç, kadınlarda ise Yayla Kılıç birinci oldu.

Yarı maraton, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sadece Türkiye'den 800 atletin katılımıyla Fuzuli Caddesi'nden başladı. Sporcular, 21 kilometrelik güzergahın ardından Merkez Park'taki bitiş çizgisine ulaştı.

Organizasyonda erkeklerde Sezgin Ataç, 1 saat 3 dakika 47 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti. Yarışı, Saffet Elkatmış 1 saat 5 dakika 13 saniyeyle ikinci, Ersin Tekal da 1 saat 5 dakika 20 saniyeyle üçüncü sırada bitirdi.

Kadınlarda ise Yayla Kılıç 1 saat 13 dakika 48 saniyelik derecesiyle (salise farkla) birinci, Fatma Demir 1 saat 13 dakika 48 saniye ile ikinci, Bahar Atalay da 1 saat 15 dakika 2 saniye ile üçüncü oldu.

Koşunun ardından dereceye giren sporculara, düzenlenen törenle ödülleri verildi.

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