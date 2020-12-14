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5 oyuncu çift hanelere ulaştı

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.12.2020 10:14 | Son Güncelleme

Bellona Kayseri Basketbol’un kazandığı Beşiktaş maçında 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında sahasında Beşiktaş’ı konuk eden ve müsabakayı 91-87 kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.

5 oyuncu çift hanelere ulaştı

Bellona Kayseri Basketbol’un kazandığı Beşiktaş maçında 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi maçında sahasında Beşiktaş’ı konuk eden ve müsabakayı 91-87 kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımında 5 oyuncu çift haneli sayılara ulaştı. Ligdeki 3.galibiyetini Beşiktaş’a karşı alan sarı kırmızılı ekipte Harrigan ile Tyasha Harris takımın en skorer oyuncuları oldu. Her iki oyuncu da Beşiktaş potasına 21’er sayı bıraktı.
Sarı Kırmızılı takımda Mikiah Cheryl Harrigan 21, Tyasha Pearl Desiree Harris 21, Ayşegül Günay Aladağ 14, Kalani Chanel Brown 13, Melis Gülcan 13 sayı ile oynadı. Jacqueline Gemelos 6, Zeynep Öykü Kalbisagde 2 ve Esra Ural Topuz ise 1 sayı üretti.

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