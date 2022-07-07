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  4. 5. Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

5. Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi ünlüler belirleyecek

07.07.2022 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle oturacak

İSTANBUL (AA) - Yaratıcı ve cesur uçuş meraklılarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak 5. Red Bull Uçuş Günü’nde birinciyi belirleyecek jüri kadrosu belli oldu.

Red Bull açıklamasına göre, dünya çapında birçok ülkede düzenlenen ve büyük ilgi gören Türkiye'nin en büyük uçuş gününde, dörder kişilik 40 takım, kendi tasarladıkları birbirinden farklı el yapımı uçuş araçlarıyla uçmaya çalışacak.

Yarışmacıların aynı zamanda uçuş araçlarına uyumlu olacak eğlenceli kostümleri ve sahne şovları ile rampadan denize uçacağı organizasyonun jüri koltuğunda Müge Boz, Caner Erdeniz, Muhammed Yılmaz, Yağmur Sarıoğlu, Aslı Bekiroğlu, Doğan Kabak, Kerem Gök, Mervan Tepelioğlu ve Kamufle oturacak.

2019 yılında da Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilen Red Bull Uçuş Günü’nde insan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar yaratıcı ve yüzbinlerin önüne çıkacak kadar cesur pilotlar, takımlarıyla unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecek.

Amatör uçuş meraklılarını bir araya getirecek 5. Red Bull Uçuş Günü, 14 Ağustos Pazar günü Caddebostan sahilde gerçekleşecek.

Red Bull Uçuş Günü’nde üç kriterde en yüksek puanı alan takımın kaptanı, Avusturya-Salzburg’da Flying Bulls ile uçuş deneyimi kazanacak. En yüksek ikinci puanı alan takımın kaptanı Avrupa kıtasında gerçekleşecek bir Red Bull Uçuş Günü etkinliğine seyahat hakkı elde ederken, en yüksek üçüncü puanı alan takımın kaptanı Tandem Skydiving deneyimini yaşama şansını yakalayacak. En uzun uçuşu gerçekleştiren takımın kaptanı ise “En Uzun Uçuş Bileti” ödülünü alarak uçak bileti kazanacak.

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