YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor

ANTALYA HABERLERİ  | 19.10.2020 12:52 | Son Güncelleme

Kepez Belediyesi, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesini, çevresinde yaşanan kentsel dönüşüme uygun hale getiriyor.

Kepez Belediyesi, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesini, çevresinde yaşanan kentsel dönüşüme uygun hale getiriyor. Şerit sayısı 4’e çıkarılacak olan caddede, sıcak asfalt, kaldırım, bisiklet yolu ve yeşillendirme çalışması yapılacak.
Kepez Belediyesi, gecekondudan modern bir şehre dönüşen Ünsal, Santral ve Kepezaltı mahallelerini kent merkezine bağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ni, alt ve üst yapısıyla yeniliyor.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde Antalya’nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 5 Temmuz’un isminin verildiği cadde, bölgenin nüfus artışı dikkate alınarak, genişletiliyor.
Fen İşleri Müdürlüğü, çevresindeki fabrikayı, cezaevini ve 3 mahalleyi, Antalya Bulvarı’na bağlayan caddenin gidiş ve geliş 2 olan şerit sayısını 4’e çıkarıyor.

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi genişletiliyor
Genişletme çalışması ilk olarak caddenin, Kepezaltı bölümünde daha sonra da Ünsal Mahallesi kısmında uygulanacak.
Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin Kepezaltı bölümündeki düzenleme çalışmasını da trafiğin aksamaması için bölümler halinde gerçekleştiriyor.
Caddenin, cezaevi ve fabrika kısmında önce kırmızı kot çalışması yapıldı. Ardından hizmet ömrünü tamamlayan mevcut asfalt freze iş makinesiyle kazılarak, kaldırıldı.
Daha sonra genişletilen, tesviyesi yapılan ve asfalta hazırlık için filler dolgu malzemesi dökülen yola, geçici olarak sathi asfalt döküldü.

Caddeye bisiklet yolu
Fen İşleri Müdürlüğü, trafiğin sathi asfaltla kaplanan bölümüne alınmasından sonra caddenin Kepezaltı Mahallesi’ndeki bölümünde de genişletme çalışmasını başlattı. Bu bölümün de tamamlanmasından sonra caddenin Antalya Bulvarı ile Mustafa Haşmet Caddesi Kavşağı arasındaki 1356 metrelik kısmında sıcak asfalt, kaldırımı, bisiklet yolu, peyzaj ve gece aydınlatması ve yol aksesuarları çalışmaları yapılacak.
Fen İşleri Müdürlüğü, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nin Ünsal Mahallesi kısmını da önümüzdeki aylarda düzenleyecek.
Başkan Hakan Tütüncü de, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’nde yenileme çalışmalarını yakından takip ediyor. Devam eden çalışmaları bürokratlarıyla yerinde inceleyen Başkan Tütüncü, açıklamasında şunları söyledi: “Antalya’nın kurtuluşu tarihi olan 5 Temmuz 1921’in hatırasını yaşatan bu cadde, Kepez’in önemli caddelerinden birisi. Caddenin bir tarafında Kepezaltı ve Santral mahallelerimiz var. Bu iki mahallemiz de, Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm projesi yapılıyor. Caddenin güneyinde ise dönemimizde yaptığımız çalışmalar neticesinde şehirleşen Ünsal Mahallesi bulunuyor. Ferrokrom Fabrikası ve Antalya Cezaevi’nin önünden de geçen ve 3 mahalleyi birbirine bağlayan bu önemli cadde, dar bir yoldu. Bu dar yolu, iki gidiş, iki geliş olmak üzere dört şeritli bir cadde haline getirdik.
12 yılda 1000 kilometreden daha fazla yeni yol açarak, yolun açık Kepez, dedik. Açtığımız her yol, genişlettiğimiz, düzenlemesini yaptığımız her cadde bizim için mahallelere değer kazandıran önemli bir unsur oldu. Yol açmaya devam edeceğiz. 5 Temmuz Kurtuluş Caddemiz, Antalya’mıza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf! Duygu Özaslan'dan olay fotoğraf!
Servis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar varServis otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Sendikacı Tahir Horoz son yolculuğuna uğurlandı
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
Yılmaz Akansu Toprağa verildi
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
2020 Sakarya EXPO şehrin tanıtımına katkı sunacak
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Mesafeler fark etmiyor, efsaneler gülümsüyor
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Sakarya'daki 12 ve 14 yaş altı epe açık turnuvası sona erdi
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”
Tuzla Belediye Başkanı Yazıcı: “Sosyal medya kullanmadan belediyecilik yapmak mümkün değil”

Antalya Namaz Vakitleri 19 Ekim Pazartesi

İmsak
05:42
Sabah
07:02
Öğle
12:47
İkindi
15:53
Akşam
18:23
Yatsı
19:37

Antalya Nöbetçi Eczaneler19 Ekim Pazartesi

Damla Eczanesi
Muratpasa
Güven Eczanesi
Muratpasa
Olgan Eczanesi
Muratpasa
Sönmez Eczanesi
Muratpasa
Şarampol Eczanesi
Muratpasa
Yeni Hayat Eczanesi
Muratpasa
Babacan Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Antalya'da FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 12 zanlıdan 2'si tutuklandı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Altın Portakal’ın Yıldırım Önal Anı Ödülü’nün Sahibi Işık Yenersu Oldu
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Elektroşoklu tecavüzde ikinci perde
Film izleme bahanesiyle tecavüz
Film izleme bahanesiyle tecavüz
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.