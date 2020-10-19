5 Temmuz Kurtuluş Caddesi dört şeritli oluyor

Kepez Belediyesi, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesini, çevresinde yaşanan kentsel dönüşüme uygun hale getiriyor. Şerit sayısı 4’e çıkarılacak olan caddede, sıcak asfalt, kaldırım, bisiklet yolu ve yeşillendirme çalışması yapılacak.

Kepez Belediyesi, gecekondudan modern bir şehre dönüşen Ünsal, Santral ve Kepezaltı mahallelerini kent merkezine bağlayan 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi’ni, alt ve üst yapısıyla yeniliyor.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminde Antalya’nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan 5 Temmuz’un isminin verildiği cadde, bölgenin nüfus artışı dikkate alınarak, genişletiliyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, çevresindeki fabrikayı, cezaevini ve 3 mahalleyi, Antalya Bulvarı’na bağlayan caddenin gidiş ve geliş 2 olan şerit sayısını 4’e çıkarıyor.

5 Temmuz Kurtuluş Caddesi genişletiliyor

Genişletme çalışması ilk olarak caddenin, Kepezaltı bölümünde daha sonra da Ünsal Mahallesi kısmında uygulanacak.

Fen İşleri Müdürlüğü, caddenin Kepezaltı bölümündeki düzenleme çalışmasını da trafiğin aksamaması için bölümler halinde gerçekleştiriyor.

Caddenin, cezaevi ve fabrika kısmında önce kırmızı kot çalışması yapıldı. Ardından hizmet ömrünü tamamlayan mevcut asfalt freze iş makinesiyle kazılarak, kaldırıldı.

Daha sonra genişletilen, tesviyesi yapılan ve asfalta hazırlık için filler dolgu malzemesi dökülen yola, geçici olarak sathi asfalt döküldü.