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5 ülkeden öğrenci ve öğretmenler Çeşme’de ağırlandı

İHA İHA
06.03.2024 14:52
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Çeşme Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin erasmus programı kapsamında, 5 ülkeden İzmir Çeşme’ye gelen lise öğrencileriyle öğretmenleri kentte ağırlandı.

5 ülkeden öğrenci ve öğretmenler Çeşme’de ağırlandı

Avrupa Birliğinin; eğitim, gençlik ve spor programları çerçevesinde, Fransa koordinatörlüğündeki erasmus projesinin ortağı olan Çeşme Ulusoy Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 5 ülkeden gelen lise öğrencileri ve öğretmenlerini konuk etti.

Romanya, Letonya, Fransa, İtalya ve Portekiz’den Çeşme’ye gelen misafirler için, tarihi Aya Haralambos Kilisesinde bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, Çeşme Belediyesinin halk oyunları ekibi zeybek gösterisi sundu. Konuk öğrenci ve öğretmenler, zeybek gösterisini ilgi ile izlerken, o anları cep telefonlarıyla da kaydetti.

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