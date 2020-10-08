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"5. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı" başladı

KARABÜK HABERLERİ  | 08.10.2020 13:55 | Son Güncelleme

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Geo-informatik Araştırma Grubu ve Akdeniz Bilim ve Teknoloji Birliği (Mediterranean Association of Sciences and Technologies/Medi-AST) iş birliğinde 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen "5.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Geo-informatik Araştırma Grubu ve Akdeniz Bilim ve Teknoloji Birliği (Mediterranean Association of Sciences and Technologies/Medi-AST) iş birliğinde 7-8 Ekim tarihlerinde düzenlenen "5. Uluslararası Akıllı Şehir Uygulamaları Konferansı / Fifth International Conference on Smart City Applications (SCA’20)” başladı.
Dünyada ve Türkiye’de akıllı şehir uygulamalarındaki en son gelişmelerin ve araştırmaların paylaşıldığı konferansta jeo-akıllı bilgi sistemleri, eğitim, sağlık hizmetleri, ekonomi ve dijital iş, bina ve ev otomasyonu, çevre ve tarım gibi konular ele alınıyor. Konferansta Rusya, Hindistan, Malezya, Portekiz, Fas, Pakistan, İran ve Cezayir olmak üzere 22 farklı ülkeden çok sayıda katılımcı konuyla ilgili bildiri ve çalışmalarını sunuyor.
KBÜ Safranbolu kampüsünde yüz yüze yapılması planlanan konferans, pandemi sebebi ile Virtual Safranbolu mottosu ile çevrimiçi konferansa dönüştürüldü. Konferansa 220 bildiri sunuldu, 175 bildiri kabul edildi.
Açılışta konferans başkanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve eş başkanlar Prof. Mohamed Ben Ahmed, Prof. Bernadetta Kwintiana Ane, Prof. Boudhir Anouar Abdelhakim, Malezya Teknoloji Üniversitesinden Prof Alias Abdul-Rahman, Ege Üniversitesinden Şule Erten Ela ve Karakoram Üniversitesinden Prof. Dr. Attaullah Shah’ın ile davetli konuşmacılar arasında Prof. Dr. Bülent Bayram da yer aldı.
Açılış oturumunda, Safranbolu Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarından Abdurrahman Sağır ve Furkan Yılmaz, Tanburi Cemil Bey’in Nikriz Sirto’sunu klasik kemençe ve udları ile seslendirdi. Ardından Konferans Başkanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş ve Eş Başkanlar Prof. Mohamed Ben Ahmed, Prof. Bernadetta Kwintiana Ane ve Prof. Boudhir Anouar Abdelhakim birer açılış konuşması yaptı.
Etkinlikte sunulan bildiriler SCOPUS indeksli olarak ISPRS Archives’da tam metin ve Springer’da kitap bölümü olarak basılacak.

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