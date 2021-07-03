5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu sona erdi

KAYSERİ (AA) - 5. Uluslararası Erciyes Ultra Sky Trail Dağ Maratonu, ikinci ve son gün yarışları ile tamamlandı.

Uluslararası Patika Koşuları Birliği (ITRA) tarafından tanınan maratonun ikinci günü, sporcuların Erciyes Dağı'nın etrafını koşarak dolaştığı 64K etabı ile başladı.

Yarışlar, 25K ve 12K etapları ile 7-12 yaş arası çocuk maratonuyla tamamlandı.

Maratonun 64K etabında, Murat Kaya birinci, Cevdet Alyılmaz ikinci, Mehmet Zahir Kül de üçüncü oldu.

25K etabında kadınlarda Itır Atadiyen birinciliği, Burcu Çetinkaya ikinciliği, Çağdaş Özer üçüncülüğü elde ederken, erkeklerde Özgür Özdoğan birinci, Erhan Çalışkan ikinci, Abdullah Özdemir üçüncü sırada yer aldı.

Maratonun 12K etabında kadınlarda Yücel Gizem Savcı birinci, Günseli Bişgen ikinci, Charlotte Harmon üçüncü olurken, erkeklerde Aykut Kırsay birinciliği, Hakan Akalp ikinciliği, Mustafa Ekseri de üçüncülüğü elde etti.

Çocuk Maratonu'nda ise yarışı tamamlayanlara çeşitli hediyeler verildi.



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