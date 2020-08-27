5 yaşında başlayan futbol aşkını, kitaba dönüştürmeye başladı

Denizli’de, babası ile 5 yaşında futbol maçına gitmesinin ardından, futbola karşı bir aşkı başlayan Türkçe öğretmenliği mezunu Samet Önder, Türk futbolunda bir ilke imza atmayı planlıyor.

Yaklaşık bir senedir çalışmalarını sürdürdüğü ve şu ana kadar 30 teknik direktörle görüşen Önder, “Güzel oyun” isimli kitabı için teknik direktörler ile oyun sistemi, oynanışı ve analizi hakkında görüşler almak için destek bekliyor.

Denizli, Pamukkale Üniversitesi Türkçe öğretmenliğinden mezun olan ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde yüksek lisans öğrencisi olan Samet Önder, babası ile birlikte gittiği ilk maçtan bu yana futbola ilgisinin çok fazla olmasından dolayı bir kitap yazmaya başladığını ve araştırmalarda bulunduğunu belirtti. Yaklaşık şu ana kadar 30 teknik direktör ve antrenör ile görüştüğü söyleyen, Samet Önder, futbolun çok eskilere dayanan bir tarihi olması ile birlikte Kaşgarlı Mahmut’a ait Divan-ı Lügati’t - Türk adlı eserinde “tepük” ismi ile bahsedilen oyunun futbol olduğunu belirtti. Binlerce yıldır futbolun oynanmakta olduğunu ve bu yüzden kitabının ismini “Güzel Oyun” olarak verdiği bir çalışma başlattı. Futbol üzerine akademik olarak oyun sistemi, oyun analizi ve oynanışı ile ilgili herhangi bir kaynak kitap olmadığını belirten Samet Önder, “Yaklaşık bir sene önce başladığım kitap çalışması ile hedeflediğim kapsam öncelikle bu eksikliği gidererek, Türk yazı tarihine bir katkıda bulunabilmektir. Bu amaç doğrultusunda, oyunun sistemsel analizi ve taktik safhası üzerine ülkemizde görev yapmış teknik direktörlerimiz ve antrenörlerimiz ile söyleşiler yaparak hem keyifle okunabilecek bir kitap hem de daha önce oluşturulmamış bir kaynak elde etmek amacındayım. Öncelikle antrenörlerimizin, kariyerlerindeki önemli noktalar, kullanmış oldukları taktiksel dizilimler, oyuncu tercihleri, oyun planları ve sistemleri, çalışma metotları, ekip çalışmaları ve futbol görüşleri üzerine gerekli maç izlemeleri ile analiz çalışmalarını yapmış bulunuyorum” dedi.