5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Alanya Adli makamlarınca "Hırsızlık" , "Dolandırıcılık" Ürgüp Adli makamlarınca "Basit Yaralama", "Dolandırıcılık" Boğazlıyan Adli makamlarınca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından olmak üzere toplamda yedi ayrı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ç. yapılan çalışma sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

