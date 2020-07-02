YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. 5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

5 yıl 10 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 02.07.2020 11:40 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.Alınan bilgilere göre, Alanya Adli makamlarınca "Hırsızlık" , "Dolandırıcılık" Ürgüp Adli makamlarınca "Basit Yaralama", "Dolandırıcılık" Boğazlıyan Adli makamlarınca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından olmak üzere toplamda yedi ayrı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ç.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Alınan bilgilere göre, Alanya Adli makamlarınca "Hırsızlık" , "Dolandırıcılık" Ürgüp Adli makamlarınca "Basit Yaralama", "Dolandırıcılık" Boğazlıyan Adli makamlarınca "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması" suçlarından olmak üzere toplamda yedi ayrı suçtan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.Ç. yapılan çalışma sonrasında polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.Ç. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Kendi yatağımda aldatıldım' 'Kendi yatağımda aldatıldım'
PARTNER Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak... Ronaldo'yla aşk yaşadığını söylemişti! Çırılçıplak...

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Kütahya’da 25 yeni istihdam

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Çiftçilerin imdadına avcılar yetişti

Altınköy’e at çiftliği

Altınköy’e at çiftliği

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Sel felaketinde 50 hayvan telef oldu

Hıdırdivan yoluna neşter

Hıdırdivan yoluna neşter

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Manisa'da iki aile arasındaki arazi kavgasında 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Nevşehir Namaz Vakitleri 2 Temmuz Perşembe

İmsak
03:24
Sabah
05:14
Öğle
12:50
İkindi
16:45
Akşam
20:17
Yatsı
21:58

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler 2 Temmuz Perşembe

Buket Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Meydan Eczanesi
Avanos
Nazar Eczanesi
Derinkuyu
Huzur Eczanesi
Gulsehir
Günes Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Ürgüp Belediye Başkanı Aktürk ve AK Parti İlçe Başkanı Kahraman Vali Becel’i ziyaret etti

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Nevşehir’de 8 yıl 4 ay hapis cezası ile aranan şahıs yakalandı

Otomobil Tarlaya Uçtu, Sürücü Ağır Yaralandı

Otomobil Tarlaya Uçtu, Sürücü Ağır Yaralandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.