Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki V.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

