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5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 06.02.2020 12:07 | Son Güncelleme

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki V.D.

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından çeşitli suçlardan hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonrasında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak, yaralama, hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından aranan ve hakkında 5 yıl 18 ay hapis cezası bulunan 31 yaşındaki V.D. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen V.D. tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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Aydın Eczanesi
Merkez
İpek Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
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