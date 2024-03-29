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  4. 5 yıl hapis cezasıyla aranan ve köyde saklanan şahsı jandarma yakaladı

5 yıl hapis cezasıyla aranan ve köyde saklanan şahsı jandarma yakaladı

İHA İHA
29.03.2024 10:18
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde 5 yıl hapis cezası ile aranan bir şahıs jandarma tarafından saklandığı köyde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların tespiti ve yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan incelemede S.M., isimli şahsın cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen jandarma ekipleri şüpheliyi saklandığı Derekarabağ köyünde yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahsı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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