YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. 5 yılda 250 bin adet fidan toprakla buluştu, hedef 500 bin

5 yılda 250 bin adet fidan toprakla buluştu, hedef 500 bin

BİLECİK HABERLERİ  | 07.05.2020 13:16 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede 5 yılda 250 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını, önlerindeki 10 yılda da 500 bin fidanın toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2015 yılından bu yana oluşturulan projeler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından, kamu ve özel sektörden ve Yalova Tarımdan temin edilen 250 bin adet fidan toprakla buluştu.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede 5 yılda 250 bin adet fidanı toprakla buluşturduklarını, önlerindeki 10 yılda da 500 bin fidanın toprakla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde 2015 yılından bu yana oluşturulan projeler kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığından, kamu ve özel sektörden ve Yalova Tarımdan temin edilen 250 bin adet fidan toprakla buluştu. Dikilen ağaçlar sonrası belediye tarafından yapılan parklar ve sokakların adeta şekil değiştiğini ve ilçenin yemyeşil bir kent haline geldiğini anlatan Başkan Münür Şahin, "2023 yılına kadar Osmaneli Belediyesi olarak 250 bin adet daha fidan dikeceğiz ve 10 yılda 500 bin adet fidan dikme hedefimizi mutlaka gerçekleştireceğiz. Tekrar ipek böcekçiliğini canlandırmak ve eski dut üzümü bolluğuna erişmek için 20 bin adet dut fidanını parklarımıza dikeceğiz. Osmaneli son dönemlerde yaptıklarımızla şekil değiştirirken ağaçlandırmayla da yeşil bir bir kent olmayı çok daha üst seviyeye çekecek. Yetişkin ağaç fidesi ,gül, zakkum, süs bitkileri gibi fide bağışlamak isteyenler Osmaneli Belediyesiyle iletişime geçebilirler. Her türlü ağaç bağışınızı adınızla dikip, yetiştirme ve büyütme garantisi veriyoruz. ’Osmaneli’nde Bir Dikili Ağacınız Olsun’ kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı Amacı sağlığına kavuşmaktı! Başına gelmeyen kalmadı
Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü Korkunç gece! Cadde savaş alanına döndü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Memur-Sen açlık-yoksulluk sınırını açıkladı

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Asırlık 15’i geleneğine korona virüs engeli

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

Damdan düşen kadın ağır yaralandı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

İki takla attığı kazayı sosyal medya hesabından paylaştı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Aslanapa’da ’’Danelik mısır tohumu’’ dağıtıldı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Büyükşehir Ayvalık için kesenin ağzını açtı

Bilecik Namaz Vakitleri 7 Mayıs Perşembe

İmsak
04:06
Sabah
05:46
Öğle
13:02
İkindi
16:53
Akşam
20:08
Yatsı
21:41

Bilecik Nöbetçi Eczaneler 7 Mayıs Perşembe

Yeşilkent Eczanesi
Bozuyuk
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Karakuş Eczanesi
Pazaryeri
Kaan Eczanesi
Sogut
Elif Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

Her gün 42 aileye hem iftar hem de sahur yemeği dağıtılıyor

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

YHT hattı, kiralık, küçük ve orta ölçekli sanayi şirketleri için kapalı alan talebini arttırdı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

Başkan Karabıyık karantina altındaki köy hakkında bilgi aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.