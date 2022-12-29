YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. 5 yıldır aranan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

5 yıldır aranan firari FETÖ şüphelisi tutuklandı

29.12.2022 13:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta FETÖ soruşturmasında Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 5 yıldır aranan kadın şüpheli, Konya Ereğli ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmasında örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen ve 2017 yılından bu yana firar olarak aranan N.E.(35) isimli kadının Ereğli ilçesinde olduğu tespit edilmesi üzerine ekipler harekete geçti.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Konya Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışması ile Konya Ereğli ilçesinde yakalanıp gözaltına alınan N.E., Zonguldak Sulh Ceza Hakimliğince SEGBİS sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarma’dan ‘Makaron’ operasyonuJandarma’dan ‘Makaron’ operasyonu
Çocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştüÇocuk parkında başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü
Afyonkarahisar’da bir garip olayAfyonkarahisar’da bir garip olay
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 29 Aralık Perşembe

İmsak
06:39
Sabah
08:12
Öğle
13:00
İkindi
15:17
Akşam
17:38
Yatsı
19:05
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Özrünü göğsüne kazımıştı! Cani tecavüzcü idam edildi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Avatar çılgınlığına ünlü isimler de katıldı! İşte ünlülerin yapay zeka ile oluşturulmuş avatarları

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

Lana Rhoades: ''Seks sahnelerinde boğulup bayılanlar oldu!''

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

"Çaysız asla!" diyenleri böyle alalım! 2022'nin en iyi çaycılarıyla tanışın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.